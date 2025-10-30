Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως περνά μία ιδιαίτερα ευχάριστη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού», η παρουσιάστρια είναι εδώ και περίπου έξι μήνες σε νέα σχέση.

Παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επερχόμενο γάμο, η εκπομπή του ΑΝΤ1 διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή.

Όπως ανέφερε η Φαίη Φώτου, η Δανάη έχει σχέση με έναν γοητευτικό σεφ περίπου 35 ετών. Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί και μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μένουν ορισμένες ημέρες στο ίδιο σπίτι, χωρίς όμως να κάνουν ακόμη σχέδια γάμου.

Ο νέος σύντροφος της παρουσιάστριας φαίνεται πως είναι συνιδιοκτήτης του μαγαζιού «Φλερτ» στη Σέριφο, όπου το ζευγάρι είχε απολαύσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.

Στο στούντιο του «Πρωινού», ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε χαριτολογώντας ότι «οι σεφ είναι ερωτεύσιμοι, ειδικά όταν αγαπάς το καλό φαγητό».

Από την άλλη, η Δέσποινα Καμπούρη υπενθύμισε ότι η Δανάη Μπάρκα έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να παντρευτεί και πως αν έκανε έναν γάμο, θα τον ήθελε μεγάλο και χαρούμενο, ενώ έχει δηλώσει πως θα ήθελε να προλάβει να είναι παρούσα και η γιαγιά της.

Η Δανάη Μπάρκα, πάντως, συνεχίζει να τηρεί χαμηλούς τόνους, προτιμώντας να προστατεύει αυτή τη νέα σχέση από τα φώτα της δημοσιότητας—τουλάχιστον μέχρι να νιώσει έτοιμη.