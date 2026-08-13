Συμπληρώθηκαν δύο μήνες από την ημέρα που η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση και η ίδια θέλησε να γυρίσει το χρόνο πίσω σε εκείνη την ξεχωριστή μέρα, μέσα από μια νέα δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από το γάμο τους, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές γεμάτες συναίσθημα, χαμόγελα και εικόνες από το μεγάλο πάρτι που ακολούθησε.

Στη λεζάντα της, η Δανάη Μπάρκα δεν στάθηκε μόνο στη χαρά εκείνης της ημέρας, αλλά και στην ουσία της απόφασης να προχωρήσουν μαζί στην επόμενη σελίδα της κοινής τους ζωής.

«2 μήνες.

61 μέρες.

Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από’ δω και πέρα.

Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος.

Υ.Γ.: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε;

Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner;!

(Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει)

Υ.Γ. 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα, αλλά θα γίνει σύντομα», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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