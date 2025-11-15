Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να ευχηθεί, με ένα στόρι στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, «Χρόνια πολλά» στον Φίλιππο Τσαγκρίδη για την ονομαστική εορτή του, που ήταν χθες Παασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η Δανάη Μπάρκα βρισκόταν χθες στο Περιστέρι για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, γεγονός που δεν της επέτρεψε να είναι παρούσα στη γιορτή του επιχειρηματία. Ωστόσο, η ηθοποιός κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να κάνει μια βιντεοκλήση στον Φίλιππο Τσαγκρίδη και να του πει τις ευχές της.

Μάλιστα, η ίδια ανέβασε σήμερα ένα στιγμιότυπο από την κλήση τους και έγραψε: «Μπορεί η δουλειά να μη μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας τους αγαπάμε και τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά Φίλιππε».

govastiletto.gr – Γιώργος Κρικοριάν: Η αποκάλυψη για την Δανάη Μπάρκα και την προσωπική της ζωή – «Είναι πολύ ερωτευμένη, εξαιρετικό παιδί»