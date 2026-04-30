Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε, μέσα από μια δημοσίευση στα social media, ότι παντρεύεται τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν, μέσα από το «Happy Day», την ευχάριστη είδηση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Δανάη, χθες τα λέγαμε ότι όλοι συζητάμε για έναν γάμο που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί η ίδια δεν το είχε επιβεβαιώσει, οπότε μπήκε στη διαδικασία, το επιβεβαίωσε.

Υπάρχουν και φήμες που λένε ότι είναι κεραυνοβόλος έρωτας κι όλα πάνε γρήγορα για αυτόν τον λόγο. Κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως να είναι στα σχέδιά τους και το να δημιουργήσουν οικογένεια. Δεν ξέρουμε τι ισχύει, εμείς θα της ευχηθούμε να ‘ναι καλά και χαρούμενη».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε: «Ε αν παντρευτούν, οικογένεια θα δημιουργήσουν».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε: «Ότι μπορεί να υπάρχει και το χαρμόσυνο ήδη και γι’ αυτό να κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Επειδή όμως αυτά είναι πολύ προσωπικά ζητήματα, εμείς θα της ευχηθούμε να είναι καλά».

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση