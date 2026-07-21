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Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Οι πόζες με μαγιό στη θάλασσα και το τρυφερό φιλί με τον Φάνη Μπότση

«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία»...
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.07.2026 | 17:30 UPD:21.07.2026, 15:32
Δανάη Μπάρκα: Οι πόζες με μαγιό στη θάλασσα και το τρυφερό φιλί με τον Φάνη Μπότση

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Η Δανάη Μπάρκα διανύει ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής της. Λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά το γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα, απ’ όπου και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, ποζάροντας με μαγιό στην παραλία, ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε και ένα τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της, με τον οποίο δείχνουν να είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία», ενώ μάλιστα απαθανάτισε τον αγαπημένο της ενώ ήταν γυρισμένος πλάτη, δείχνοντας με νόημα ότι δεν χρειάζεται πολλά για να ζήσει την απόλυτη γαλήνη το φετινό καλοκαίρι.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από περίπου ένα μήνα σε μια ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα. Από τότε, απολαμβάνουν τη νέα καθημερινότητά τους ως παντρεμένο ζευγάρι, μοιράζοντας το χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και την Καλαμάτα.

 

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Το αδημοσίευτο βίντεο από το wedding party

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