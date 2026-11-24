Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες, η Δανάη Μπάρκα έγραψε ένα μακροσκελές, εξομολογητικό κείμενο γεμάτο υποσχέσεις, χιούμορ αλλά και ένα ξεχωριστό υστερόγραφο, κλείνοντας με τη φράση «Χρόνια πολλά husband».

«Να σε χαίρομαι. Μια φωτογραφία για κάθε μήνα. Κάθε μήνα που πέρασε κι εγώ σε κρυφοκοίταζα να αλλάζεις, να μεταμορφώνεσαι, να δυναμώνεις, να εξελίσσεσαι, να παίρνεις ευθύνες, να μου μαθαίνεις κάθε φορά από κάτι, να δίνεις, να σκορπάς χαρά.

Κάθε φωτογραφία που φαινόμαστε χαμογελαστοί, αλλά υπάρχει από πίσω μια μικρή ιστορία. Υπάρχει άγχος, ένταση, κλάμα, αποφασιστικότητα, φόβος, αγωνία, πείσμα και όλα τα συναισθήματα που μπορώ να φανταστώ (και να θυμηθώ). Μια φωτογραφία για κάθε μήνα που σε ερωτεύομαι και σε αγαπάω μέρα με τη μέρα περισσότερο κι εύχομαι να σε βλέπω πάντα να γελάς.

Δεν ξέρω τι έρχεται στο μέλλον, αλλά σου υπόσχομαι να προσπαθώ πάντα να σου δείχνω πόσο μου άλλαξες την ζωή & πόσο ευτυχισμένη είμαι που σε έχω δίπλα μου. Υπόσχομαι στα δύσκολα -μετά τις φωνές- να γελάμε και να τα ξεπερνάμε όλα.

Υπόσχομαι να σου κρατάω το χέρι στα ωραία & στα άσχημα για να μη νιώσεις ποτέ μόνος σου. Υπόσχομαι να μην ξεχάσω ποτέ το πόσο υπέροχος ήσουν όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν οι δυο μας αλλά… και οι τρεις μας. Οκ, υπόσχομαι να μαζεύω και τα ρούχα μου περισσότερο.

Χρόνια πολλά, καλά, γεμάτα εξέλιξη και ταξίδια. Σ’ ευχαριστώ γι αυτά που κάναμε ήδη σε ένα χρόνο. Σ’ ευχαριστώ γι αυτό που έρχεται. Υ.Γ : Εύχομαι σε όλους τους άντρες εκεί έξω να μαθαίνουν από μικροί πως μαγκιά είναι η ειλικρίνεια, η αυθεντικότητα, η φροντίδα κι ο σεβασμός. Χρόνια πολλά husband».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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