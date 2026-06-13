Λίγες ώρες πριν τη γαμήλια τελετή, η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό pre wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα, με το κέφι να κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε ένα σκηνικό που συνδύαζε την καλοκαιρινή ελληνική ατμόσφαιρα με τη χαρά των επικείμενων γαμήλιων εορτασμών.

Την πρώτη φωτογραφία από το pre wedding πάρτι μοιράστηκε, το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου, ο Άρης Καβατζίκης μέσα από τα social media, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το εορταστικό κλίμα που επικράτησε λίγες ώρες πριν από το γάμο.

Στο στιγμιότυπο πρωταγωνιστεί η Δανάη Μπάρκα, η οποία έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμα, το οποίο θύμιζε νυφική δημιουργία.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Δανάη Μπάρκα απόλαυσε το πάρτι στο πλευρό αγαπημένων φίλων και συγγενών, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά της για να μοιραστούν τη χαρά της λίγο πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

govastiletto.gr – Γάμος Δανάης Μπάρκα – Φάνη Μπότση: Ποιος θα είναι ο κουμπάρος τους;