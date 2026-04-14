Οι φήμες ότι η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται τον σύντροφό της, επιχειρηματία, Φάνη Μπότση οργιάζουν.

Ύστερα από περίπου 1,5 χρόνο κοινής πορείας, το ζευγάρι είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για το γάμο τους, από τις 12-14/6.

Μάλιστα, θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, όπου η Δανάη Μπάρκα μαζί με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη διατηρούν ενοικιαζόμενα δωμάτια.

