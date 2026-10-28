Φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στη Μάνη δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές με φίλους, βόλτες και καλό φαγητό.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια συνόδευσε τις εικόνες με μια χιουμοριστική ανάρτηση για τις σκέψεις που γεμίζουν το μυαλό της, ακόμη και στις πιο ξέγνοιαστες ημέρες.

Η ανάρτηση με χιούμορ και καθημερινές ανησυχίες

Η Δανάη Μπάρκα περιέγραψε όσα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες, αλλά και τις μικρές και μεγάλες εκκρεμότητες που εξακολουθούν να την απασχολούν, από τις δουλειές του σπιτιού, μέχρι τις εξόδους με τις φίλες της.

«Οι τελευταίες μέρες έχουν ήλιο, φίλους, ωραίο φαγητό, φρούτα απ’ τον κήπο, βόλτες και σουσού. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να είναι η κορτιζόλη στα τάρταρα», έγραψε, απαριθμώντας στη συνέχεια με χιούμορ όσα της προκαλούν άγχος.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν το πότε θα στρώσει χαλιά, πότε θα ετοιμάσει το νέο δωμάτιο, αλλά και η επιθυμία της να επιστρέψει στις αγαπημένες της τηλεοπτικές συνήθειες και να διασκεδάσει με τις φίλες της στα μπουζούκια.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε: «Ε αυτές οι σκέψεις έρχονται & φεύγουν. Εσείς, πώς πάτε από κορτιζόλη και ηλίθιες σκέψεις;», καλώντας τους followers της να μοιραστούν τις δικές τους καθημερινές ανησυχίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

Govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: «Σκέψεις για να μην ουρλιάξουν οι γύρω μου»