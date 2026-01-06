Η Δανάη Μπάρκα δείχνει να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική ζωή της.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι τους τελευταίους μήνες σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, που ονομάζεται Φάνης και δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τις τελευταίες ημέρες η Δανάη Μπάρκα έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακολούθους της κάποια κοινά της στιγμιότυπα με το νέο της σύντροφο, ωστόσο στα οποία δεν τον έχει κάνει ταγκ, ενώ κρύβει και το πρόσωπό του.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε για πρώτη φορά κοινή της φωτογραφία με το σύντροφό της, Φάνη και του ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή του.

Η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες», παράλληλα βάζοντας και το hashtag «myF».

