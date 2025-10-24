Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σπάνια στιγμή χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στην Αμαλιάδα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός περνάει λίγες ημέρες σε ένα σαλέ μέσα σε καταπράσινο δάσος και μοιράζεται συνεχώς φωτογραφίες από τη διαμονή της.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Δανάη πόζαρε γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα, με φόντο ένα μεγάλο παράθυρο που ανοίγει θέα στο δάσος.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία, έγραψε χιουμοριστικά: «Δεν θα βρείτε WiFi στο δάσος, αλλά θα βρείτε καλύτερη σύνδεση».

