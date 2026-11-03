Στην πιο γλυκιά αναμονή της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, που μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητά της, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για τον νέο αυτό ρόλο. Μάλιστα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου καλωσόρισε τον νέο μήνα δημοσιεύοντας στο Instagram τρεις τρυφερές φωτογραφίες στην αγκαλιά του αγαπημένου της με φόντο τη θάλασσα, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν ήταν και ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Θεέ μου, γεννάμε».

Η Δανάη Μπάρκα δεν άφησε ασχολίαστο το μήνυμά του και του απάντησε κάτω από τη δημοσίευση.

«ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΑΧ κάτσε μη σε βάλω μέσα στη γέννα να σε δω να λιποθυμάς», του έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το καλοκαίρι στη Μεσσηνία και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Οι δυο τους ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας μέσα από ένα Instagram post όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην παραλία.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…κι απ τους τρεις μας!», έγραψαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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