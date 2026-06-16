Δανάη Μπάρκα: Πρώην συνεργάτης και φίλος της δεν πήγε στον γάμο της

Οι απουσίες από το γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία δεν ήταν λίγες.

Εκτός από πρόσωπα που γνωρίζαμε από πριν ότι δεν θα πάνε, μαθεύτηκαν και πρόσωπα που δεν πήγαν στην τελετή, αφού έγινε.

Ο Γιώργος Κρικοριάν αποκάλυψε: «Δεν κατάφερα να είμαι γιατί την ίδια ημέρα παντρευόταν η ξαδέρφη της κοπέλας μου και ήταν κουμπάρα και ήμουν εκεί να καμαρώσω το κορίτσι μου γινόταν για πρώτη φορά κουμπάρα και νονά και δυστυχώς δεν κατάφερα να καμαρώσω από κοντά την Δανάη Μπάρκα με το ωραίο της νυφικό και την ωραία της διάθεση.

Μιλήσαμε κιόλας. Συγκινήθηκα που την είδα νύφη γιατί κλείνει ο κύκλος της εργένικης Δανάης και ανοίγει ο συζυγικός. Έχουμε πολύ καλή σχέση και επικοινωνούμε πολύ όμορφο, δεν στεναχωρήθηκε που δεν πήγα. Όταν μιλήσαμε είδα το πρόσωπό της λαμπερό. Τα ρεπορτάζ για τα μέτρα προστασία ήταν τεράστιες υπερβολές».

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Νέα πλάνα από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία – Το έθιμο με την ανθοδέσμη