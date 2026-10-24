Μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα μέσα από μια νέα ανάρτηση στα social media, μοιράζοντας με τους ακολούθους της σκέψεις, μικρές επιθυμίες και σχέδια που έχει στο μυαλό της αυτή την περίοδο, λίγο πριν υποδεχτεί το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από στιγμές στο σπίτι, εικόνες με το αγαπημένο της κατοικίδιο και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Με τη χαρακτηριστική της αμεσότητα και διάθεση για χιούμορ, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια λίστα από πράγματα που θα ήθελε να κάνει, αλλά προτιμά να κρατά για τον εαυτό της, ώστε να μην προκαλεί αντιδράσεις στους ανθρώπους γύρω της.

Το άδειο δωμάτιο και το όνειρο για ένα αγρόκτημα γεμάτο ζώα

H πιο ιδιαίτερη εικόνα που περιέγραψε ήταν εκείνη ενός αγροκτήματος γεμάτου ζώα, με σκυλιά, άλογα, πάντα και κότες, μια λίμνη, ξυλόφουρνο και τους αγαπημένους της φίλους. Το σκηνικό θα συμπλήρωνε ένα μικρόφωνο, με την ίδια να τραγουδά τραγούδια της Τζένης Βάνου, ακόμη κι αν η παρέα της δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενθουσιασμό!

«Σκέψεις που δεν ξεστομίζω για να μην ουρλιάξουν οι γύρω μου», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της, προτού απαριθμήσει όσα έχει στο μυαλό της:

«Θέλω να ’ρθει η άνοιξη να γίνω ξανθιά.

Θέλω να πάω ένα διήμερο στο εξωτερικό κι όλοι φοβούνται.

Θέλω να μου κάνουν όλη μέρα μασάζ και δεν ξέρω καν αν μπορώ.

Θέλω να σπάσω και να ξαναφτιάξω την κουζίνα μου.

Ψάχνω ωραία ρούχα γι’ αυτή την περίοδο/άνετα κι όλα μου φαίνονται άβολα και άσχημα.

Θέλω να παίζω μπιρίμπα 12 ώρες και τις υπόλοιπες να είμαι με μάσκες προσώπου.

Θέλω να βρω μια ενδιαφέρουσα σειρά να μου αρέσει.

Θέλω μ’ ένα μαγικό ραβδί να ετοιμαστεί το άδειο δωμάτιο.

Θέλω ένα αγρόκτημα με σκυλιά, άλογα, panda, κότες, λίμνη, ξυλόφουρνο να είμαι με τους φίλους μου κι ένα μικρόφωνο να τραγουδάω Τζένη Βάνου κι αυτοί να βαριούνται».

Η Δανάη Μπάρκα ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με τη φράση «Αυτά & καλό ΣΚ λουλούδια μου», μοιράζοντας με το κοινό της μια αυθόρμητη και χιουμοριστική εικόνα από όσα την απασχολούν αυτή την περίοδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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