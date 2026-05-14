Η Δανάη Μπάρκα είναι full in love. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση εδώ και ενάμιση χρόνο με τον επιχειρηματία, Φάνη Μπότση και το ζευγάρι διοργανώνει αυτή την περίοδο τον γάμο του.

Η Δανάη Μπάρκα, αν και είχε αυξημένες θεατρικές υποχρεώσεις, προετοιμάζεται παράλληλα για τον πιο όμορφο «ρόλο» της ζωής της, εκείνο της νύφης.

Ο Φάνης Μπότσης ανέβασε, λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο τους, στα Instagram Stories του μια άκρως τρυφερή φωτογραφία του με την Δανάη Μπάρκα, όπου ποζάρουν με μαγιό, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί στα χείλη.

Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, ένα αγαπημένο τόπο της Δανάης Μπάρκα, αφού διατηρεί με τη μητέρα της κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους του ζευγαριού βρίσκονται, ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού.

