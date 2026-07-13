Έναν μήνα μετά τον γάμο τους στη Μεσσηνία, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές της κοινής τους ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι.

Με αφορμή την επέτειο του πρώτου μήνα του γάμου τους, η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα αδημοσίευτο βίντεο από το wedding party, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, στη Μεσσηνία, σε ένα ζεστό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δανάη Μπάρκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχτηκε, γράφοντας: «Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη. Η ζωή, όταν μοιράζεσαι στιγμές, είναι τόσο ομορφότερη».

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