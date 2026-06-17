Η Δανάη Μπάρκα μπορεί πριν τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση να κρατούσε σιγή ιχθύος αναφορικά με τις λεπτομέρειες του μυστηρίου τώρα όμως είναι πιο χαλαρή και κάνει αποκαλύψεις.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την οργάνωση της ξεχωριστής ημέρας. Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός του γάμου ξεκίνησε μόλις λίγους μήνες πριν, όταν επικοινώνησε με τη διοργανώτρια εκδηλώσεων Μαίρη Γιατρά και της περιέγραψε το όραμά της για μια γιορτή «εντελώς ελληνική, εντελώς Μανιάτικη, εντελώς χαλαρή και συγχρόνως ρομαντική».

Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι η ομάδα που ανέλαβε το event κατάφερε μέσα σε μόλις έναν μήνα να μετατρέψει τις ιδέες της σε μια γιορτή γεμάτη Ελλάδα, φύση και αυθεντικότητα.

Το μυστικό που κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη της Δανάης Μπάρκα αφορούσε τους ίδιους τους κουμπάρους του ζευγαριού. Όπως ανέφερε, κανείς από το στενό της περιβάλλον δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της τελετής, καθώς είχε αποφασίσει να κρατήσει τα πάντα μακριά από συμβουλές, παρεμβάσεις και περιττό άγχος.

«Σ’ αυτό τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που τελικά ανέλαβαν να τους παντρέψουν ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Χάρης Πεχλιβανίδης και η Χριστίνα Τσιάνη έμαθαν ότι θα είναι κουμπάροι μόλις μία εβδομάδα πριν από το μυστήριο, ενώ η Νόνη Δούνια ενημερώθηκε μόλις ένα 24ωρο πριν από τον γάμο.

Η ίδια και ο Φάνης Μπότσης ήθελαν οι αγαπημένοι τους άνθρωποι να βρεθούν δίπλα τους χωρίς άγχος και υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας τη στιγμή όπως ακριβώς όλοι οι καλεσμένοι. Όπως τόνισε η παρουσιάστρια: «Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα “τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο”. Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα».

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