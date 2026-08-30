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Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης συνεχίζουν να απολαμβάνουν το πρώτο κοινό καλοκαίρι μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μάνη, ένα προορισμό που φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα και οι δύο.

Εκεί, αποφάσισαν να απολαύσουν ένα ρομαντικό βράδυ με φόντο τη θάλασσα.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της βγήκαν για δείπνο σε ένα ειδυλλιακό σημείο και η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μερικές εικόνες από τη βραδινή τους έξοδο.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε ήταν και μια κοινή selfie με τον Φάνη Μπότση, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου, στη Μεσσηνία.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση στις διακοπές τους