Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται να είναι ολοκληρωτικά ερωτευμένη με τον σύντροφό της, Φώτη και δεν το κρύβει.

Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από κοινές τους εξόδους.

Πρόσφατα, ο Φώτης δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία τους, στην οποία τους βλέπουμε να απολαμβάνουν τη βόλτα τους σε μια καφετέρια, όπου φαίνεται καθαρά η τρυφερότητα και η χαρά που μοιράζονται.

Το ζευγάρι ζει μαζί εδώ και αρκετό καιρό, γεγονός που τους επιτρέπει να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί και να γνωρίζονται καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

Οι κοινές τους στιγμές, από χαλαρές βόλτες μέχρι ταξίδια, σχολιάζονται με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές τους στα social media.

Πηγή: instagram