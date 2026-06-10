Αντίστροφα μετράει πλέον η Δανάη Μπάρκα για την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής της, καθώς σε λίγες μέρες θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας και μοιράζεται τη χαρά των προετοιμασιών με το κοινό της.

Πρόσφατα, μάλιστα, επισκέφθηκε το ατελιέ των γνωστών σχεδιαστών Mi-Ro για την πρόβα του νυφικού της, χαρίζοντας στους ακολούθους της στο Instagram μια μικρή γεύση μέσα από ένα ξεχωριστό bridal teaser.

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Ο χορός μέσα στο ατελιέ

Στο βίντεο που ανέβασε, η παρουσιάστρια φαίνεται να χορεύει με κέφι το παραδοσιακό τραγούδι «Ωραία που είναι η νύφη μας», ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με ελληνικούς γάμους και νυφικά γλέντια.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Δανάη Μπάρκα έδειχνε να ζει ήδη την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, ενώ οι followers της δεν άργησαν να σχολιάσουν πως ουσιαστικά «επιβεβαίωσε» ότι ο γάμος πλησιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, ο γάμος της παρουσιάστριας με τον Φάνη Μπότση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε στενό αλλά λαμπερό κύκλο, με αγαπημένους φίλους και συγγενείς να δίνουν το «παρών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί με ενθουσιασμό στις προετοιμασίες του γάμου, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία.

«Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε… Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα. Αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Ε θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μη χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

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