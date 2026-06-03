Η Μύκονος ζει ήδη στον ρυθμό του «Lío», του διάσημου cabaret club που ξεκίνησε τη σεζόν του 2026 με το φαντασμαγορικό show «Spectacular».

Η φετινή διοργάνωση κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, καθώς για πρώτη φορά στη σκηνή του ανεβαίνει Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Ο λόγος για την 23χρονη Δανάη Λιβιεράτου, την κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου. Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που κληρονόμησε το μουσικό ταλέντο του πατέρα της, μαγνητίζει τα βλέμματα. Στα πλάνα του Πέτρου Νάζου για το Mykonos Live TV, η Δανάη εντυπωσιάζει τόσο με την εκρηκτική της σκηνική παρουσία όσο και με τις φωνητικές της ικανότητες.

Η Δανάη Λιβιεράτου όπως είναι γνωστό, τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης και παράλληλα έκανε δέκα χρόνια φωνητική. Αμέσως μετά, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη οντισιόν, φοίτησε στο καλύτερο πανεπιστήμιο για ποπ μουσική, στο Μάντσεστερ, όπου σπούδασε μουσική παραγωγή και σύνθεση.

Ο Λάμπρης Λιβιεράτος και η Εύη Αδάμ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Δανάη και τη Νεφέλη, ενώ το 2012 ακολούθησαν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

govastiletto.gr -Η Δανάη Λιβιεράτου εντυπωσιάζει τη Μύκονο! Το εκρηκτικό καμπαρέ σόου στο Lio