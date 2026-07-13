Η Δανάη Λιβιεράτου βρίσκεται στο επίκεντρο των εντυπώσεων αυτό το καλοκαίρι, καθώς συμμετέχει στο φαντασμαγορικό πρόγραμμα του Lío Mykonos, ενός από τα πιο γνωστά cabaret clubs της Μυκόνου.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η 23χρονη τραγουδίστρια, η οποία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που συμμετέχει στο καλλιτεχνικό σχήμα του μαγαζιού.

Η Δανάη Λιβιεράτου κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία, όσο και με τις ερμηνευτικές της δυνατότητες.

Η κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου ακολουθεί τα τελευταία χρόνια τα βήματα του πατέρα της στον χώρο της μουσικής, χτίζοντας σταδιακά τη δική της πορεία και αποκτώντας όλο και μεγαλύτερη παρουσία στη σκηνή.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τη Δανάη Λιβιεράτου κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στα σοκάκια της Μυκόνου, όπου απόλαυσε τη βόλτα της μαζί με φίλη της.

Η νεαρή τραγουδίστρια μαγνήτισε τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή, επιλέγοντας ένα μαύρο top σε συνδυασμό με δαντελωτή διάφανη φούστα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και σύγχρονο look που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τη φίλη της, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές στιγμές στο «νησί των Ανέμων».

Πηγή: NDP Photo Agency

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