Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποκάλυψαν, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσαν στο περιοδικό ΟΚ!, για πρώτη φορά ποιοι θα είναι οι άνθρωποι τους οποίους έχουν επιλέξει για νονούς της κόρης τους.

Το ζευγάρι αποφάσισε ότι οι άνθρωποι τους οποίους θέλουν να θεωρούν ως πνευματικούς γονείς της μονάκριβης τους κόρης τους, δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους επιστήθιους φίλους τους και συναδέλφους ηθοποιούς, τον Αναστάση Ροϊλό και την Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, δύο ανθρώπους με τους οποίους και οι δύο μοιράζονται αμοιβαία φιλία, σεβασμό και κατανόηση.

Ο Γιώργιος Παπαγεωργίου, όταν ρωτήθηκε για το πώς βιώνει την πατρότητα, απάντησε: «Μεγαλώνοντας μου βγήκε το πατρικό ένστικτο, χωρίς όμως να έχω στο μυαλό μου κάποια προσδοκία. Όταν πια ήρθε η πατρότητα, ένιωθα αρκετά ώριμος και έτοιμος. Ήρθε στη σωστή ηλικία. Νομίζω ότι αν ερχόταν πιο νωρίς, δεν θα ένιωθα το ίδιο».

govastiletto.gr – Δανάη Μιχαλάκη: Σπάνια εμφάνιση με τον πατέρα της στο Ηρώδειο – Φωτογραφίες