Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Βάφτισαν κρυφά την κόρη τους – Το όνομα και οι διάσημοι νονοί

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου έζησαν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της οικογενειακής ζωής τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το αγαπημένο ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει συνειδητά να προστατεύει την προσωπική του ζωή, βάφτισε τη δυόμισι ετών κόρη του σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, κρατώντας το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από φωτογράφους και κάμερες.

Η μικρή πήρε το όνομα Έλλη-Φιλαρέτη, ενώ νονοί της ήταν δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού, οι ηθοποιοί Αναστάσης Ροϊλός και Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι και οι δύο γονείς κατάφεραν να κρατήσουν την τόσο ιδιαίτερη ημέρα αποκλειστικά για τους ανθρώπους που αγαπούν, χωρίς το γεγονός να γίνει ευρύτερα γνωστό.

«Το ζευγάρι είχε την επιθυμία να βαφτίσει τη μικρή Έλλη-Φιλαρέτη παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου, μακριά από τα φλας των φωτογράφων», αναφέρει άνθρωπος από το φιλικό τους περιβάλλον.

Το «παρών» στην ξεχωριστή ημέρα έδωσαν οι οικογένειες των δύο ηθοποιών και άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά τους. Οι γονείς της Δανάης Μιχαλάκη, ο ηθοποιός Γιώργος Μιχαλάκης και η χορεύτρια Σούζαν Ντουράντ-Μιχαλάκη, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, όπως άλλωστε και η μητέρα του Γιώργου Παπαγεωργίου, η καταξιωμένη ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού, αλλά και ο πατέρας του, Αργύρης Παπαγεωργίου.

Μάλιστα, ο Γιώργος Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε ο ίδιος το ευχάριστο γεγονός, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η απόφαση να μη δημοσιοποιηθεί ήταν απόλυτα συνειδητή. «Ναι, η βάφτιση έγινε αλλά επιθυμία μας ήταν να μη δημοσιοποιηθεί».

Η επιλογή του ονόματος Έλλη-Φιλαρέτη ξεχωρίζει, με το δεύτερο όνομα της μικρής να παραπέμπει φυσικά στη γιαγιά της, Φιλαρέτη Κομνηνού. Η κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου ήρθε στη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού.

govastiletto.gr – Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Αποκάλυψαν για πρώτη φορά ποιοι θα είναι οι νονοί της κόρης τους!