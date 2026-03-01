Η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της μητρότητας, αποκαλύπτοντας τις στιγμές που ένιωσε να χάνει τον εαυτό της μέσα σε αυτό το ταξίδι.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Γιώργος Παπαγεωργίου, έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, και η Δανάη περιέγραψε πώς η απόκτηση παιδιού την οδήγησε σε έναν προσωπικό επαναπροσδιορισμό.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» την Κυριακή 1η Μαρτίου, η ηθοποιός τόνισε την επιθυμία της να γίνει μητέρα: «Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα. Η απόφαση να γίνεις μητέρα δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, όσο με το να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο».

Η Δανάη μοιράστηκε επίσης, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρης της: «Εννοείται ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου, μέσα στο ταξίδι της μητρότητας».

Παρά τις προκλήσεις, η ίδια περιγράφει αυτή τη διαδρομή ως μια εμπειρία που την βοήθησε να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού της και να μεγαλώσει μαζί με την οικογένειά της.

Govastiletto.gr – Δανάη Μιχαλάκη: Σπάνια εμφάνιση με τον πατέρα της στο Ηρώδειο – Φωτογραφίες