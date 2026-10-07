Η Δανάη Παππά ήταν καλεσμένη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 7/10 και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της.

«Μετά τον χωρισμό σου από μια μεγάλη σχέση που είχες, δεν έχουμε μάθει κάτι για την προσωπική σου ζωή. Δεν υπάρχει κάτι ή έχεις αποφασίσει πια να κρατάς πολύ χαμηλά την μπάλα και τους τόνους γύρω από αυτό το κομμάτι;», τη ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και ελπίζω να μη μάθετε. Είναι η συνέχεια της πρότασης», απάντησε με χαμόγελο η Δανάη Παππά, ξεκαθαρίζοντας την θέση της.

Η ίδια συνέχισε: «Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτόν τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δεν με καταπιέζει δηλαδή καθόλου. Νιώθω πολύ ωραία που ξέρω ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου είναι τελείως δικά μου».

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρατήρησε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει κάποια όμορφη στιγμή στην προσωπική της ζωή, αλλά ότι η ίδια επιλέγει να μην τη μοιράζεται, η Δανάη Παππά απάντησε: «Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστεί και να γίνει θέμα συζήτησης, γιατί δεν ελέγχεται αυτό και δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία».

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