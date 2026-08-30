Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media, η Δανάη Παππά ποζάρει με ροζ μπικίνι πάνω στα βράχια, κρατώντας ένα αέρινο μπλε παρεό που ανεμίζει στον αέρα. Ο έντονος ήλιος και το καλοκαιρινό τοπίο της Κρήτης δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για τη νέα της ανάρτηση.

Η Δανάη Παππά επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία της με ένα σύντομο μήνυμα, αναφερόμενη στις ημέρες που περνά στην Κρήτη και στην ιδιαίτερη θέση που φαίνεται να έχει για εκείνη ο συγκεκριμένος προορισμός.

«August ’26, first part of many. Πόλη αγαπημένη, στριμωγμένη σε τόσες λίγες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι followers της δεν άργησαν να αντιδράσουν στη νέα ανάρτηση, με τα σχόλια και τα likes να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισαν και αρκετά από φίλους και συνεργάτες της, οι οποίοι έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για το καλοκαιρινό στιγμιότυπο.

Η ηθοποιός συνεχίζει έτσι να απολαμβάνει την Κρήτη, κρατώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς της φίλους κοντά στις όμορφες στιγμές που ζει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danae Pappa (@danouuz)

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