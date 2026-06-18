Για το ατύχημα που είχε πρόσφατα στο πόδι της, αλλά και για την προσωπική της ζωή, μίλησε η Δανάη Παππά στα backstage της θεατρικής παράστασης «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε την πρώτη κιόλας ημέρα της άδειάς της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει αρκετές ημέρες ακινητοποιημένη, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα.

«Είχα 20 μέρες να ξεκουραστώ και έσπασα το πόδι μου την πρώτη μέρα. Ράγισε σε δύο σημεία από ένα απλό στραβοπάτημα στον δρόμο. Ήμουν με μπότα και δυσκολευτήκαμε πολύ στα τελευταία γυρίσματα του “Άγιου Έρωτα”, καθώς έπρεπε να γίνουν αλλαγές στο σενάριο», ανέφερε η ηθοποιός.

Η ίδια εξήγησε πως, ως ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος, δυσκολεύτηκε να παραμείνει στο σπίτι χωρίς να κινείται, ενώ αποκάλυψε ότι είχε στο πλευρό της τις φίλες της, οι οποίες τη βοήθησαν στην καθημερινότητά της.

Όσον αφορά τα προσωπικά της, η Δανάη Παππά ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένη σε άλλα πράγματα και δεν σκέφτεται μια νέα σχέση.

«Ο έρωτας δεν είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις προτεραιότητές μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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