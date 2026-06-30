Η Δανάη Παππά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μίλησε για το σοβαρό ατύχημα που είχε στο πόδι της, τις αλλαγές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στη ζωή της, αλλά και τις σκέψεις της γύρω από τη δημιουργία οικογένειας.

Η ηθοποιός περιέγραψε την περιπέτειά της, αποκαλύπτοντας πως έσπασε το πόδι της έπειτα από μια απλή πτώση: «Στραβοπάτησα σε ίσιο δρόμο με flat παπούτσι και έσπασα το πόδι μου. Για δύο μήνες πήγαινα στα γυρίσματα του “Άγιου Έρωτα” με πατερίτσες. Πονούσε και είναι ένα σημείο που δεν αιματώνεται, οπότε έπρεπε να κάνω αντιπηκτικές ενέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις αλλαγές που έχει επιλέξει να κάνει στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, εξηγώντας πως πλέον βάζει ξεκάθαρα όρια.

«Τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να θέτω καλύτερα όρια και να είμαι πιο ξεκάθαρη. Αυτό με ξεκουράζει. Δεν λέω “ναι” σε όλα και δεν επιτρέπω καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω άβολα. Μετά από πολλή σκέψη και δουλειά με τον εαυτό μου νιώθω καλύτερα. Παίρνω θέση στα πράγματα, είτε για να υπερασπιστώ τα δικά μου “θέλω” είτε συναδέλφους. Παλαιότερα άφηνα τις καταστάσεις να κυλούν», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη δημιουργία οικογένειας, η Δανάη Παππά παραδέχτηκε πως οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει με τον χρόνο: «Μου αρέσει το κομμάτι της οικογένειας. Παλαιότερα το σκεφτόμουν πιο έντονα. Τώρα εστιάζω περισσότερο στους φίλους μου και στις σχέσεις που έχω στη ζωή μου. Στο παρελθόν δεν κοίταζα πραγματικά εμένα και δεν ήμουν έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα. Τώρα δουλεύω περισσότερο με τον εαυτό μου, ώστε να είμαι έτοιμη όταν έρθει η στιγμή», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr – Δανάη Παππά: Οι δηλώσεις για την προσωπική ζωή και το ατύχημα