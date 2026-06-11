Η Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη, η μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη είναι το νέο ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού στίβου.

Πρόσφατα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 100 μ. εμπόδια τερματίζοντας σε 13.83 (1,2) στην κούρσα της στα Παπαναστάσεια. Πλέον είναι κάτοχος του ρεκόρ μαζί με την Αναϊς Καράγιαννη που είχε σημειώσει την ίδια επίδοση τον Ιούλιο του 2018 στην Πάτρα.

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Δανάη-Θεοδώρα ανήκει ηλικιακά ακόμα στην κατηγορία Κ18. Κατάφερε, δηλαδή, να πιάσει το ιστορικό ρεκόρ της μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας (Κ20) δύο χρόνια νωρίτερα.

«Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος. Έχω βελτιωθεί πολύ από πέρυσι το καλοκαίρι και ελπίζω να φανεί και στον ανοιχτό αυτό. Ήταν μια πολύ καλή σεζόν, την οποία ευχαριστήθηκα πολύ. Ελπίζω η συνέχεια να είναι ανάλογη. Βασικός μου στόχος στην καλοκαιρινή σεζόν είναι η πρόκριση και μια καλή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και το όριο για το Παγκόσμιο Κ20. Επιπλέον, θέλω να κυνηγήσω το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. εμπ. Κ18 και να βρεθώ όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20.» είχε πει η ίδια τον Απρίλιο και τελικά πέτυχε τον στόχο της.

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Λίγα λόγια για την Δανάη Θεοδώρα

Είναι η μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, έχει αδελφό, τον Παύλο, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον πατέρα του Κώστα Μπακογιάννη και μία μικρότερη αδελφή την Ολυμπία.

Με γονείς τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων και την Κάλλια Καμπουρίδη, η νεαρή αθλήτρια έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει δημόσια ζωή και προσωπική σταθερότητα.

Γεννημένη στις 3 Μαρτίου 2009, η 17χρονη αθλήτρια του ΣΑΚΑ γράφει τη δική της ξεχωριστή πορεία στα κουλουάρ. Προπονείται υπό την καθοδήγηση της παλιάς πρωταθλήτριας των συνθέτων, Φωτεινής Κατσινέλη, και θεωρείται μία από τις πιο ελπιδοφόρες σπρίντερ των χαμηλών εμποδίων.

«Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή σχέση, με βοηθάει πολύ και αυτή και οι συναθλήτριές μου και γενικά έχω μια πολύ καλή ομάδα που με στηρίζει» έχει πει η νεαρή αθλήτρια.

Η εντυπωσιακή της επίδοση στα Παπαναστάσεια, της εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για τις μεγάλες μελλοντικές διοργανώσεις του καλοκαιριού.

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Οι επόμενοι μεγάλοι αγωνιστικοί της στόχοι στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τόσο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι όσο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, όπου στοχεύει σε δυνατές εμφανίσεις.

Η Δανάη Μπακογιάννη (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

H Δανάη δεν είναι η μόνη που διαγράφει τη δική της πορεία. Ο αδελφός της, Παύλος μάλιστα, αποφοίτησε πέρυσι από το Λύκειο και πλέον έχει ανοίξει κι εκείνος τα «φτερά» του.

«Δεν μου περνάει από το μυαλό, γιατί ποτέ δεν ονειρευόμουν μια οικογένεια με πολλά παιδιά, παρόλο που τελικά την απέκτησα. Είμαστε μία μικτή και αληθινή οικογένεια, τα τρία παιδιά του Κώστα είναι παιδιά μου, τα νιώθω σαν παιδιά μου. Όταν είναι όλα μαζί, σαφώς και δεν τα ξεχωρίζω. Αλλά επειδή με τον Δήμο έχω κάνει πολύ κόπο, του έχω αφοσιωθεί και έχω προσπαθήσει να του δώσω ό,τι περισσότερο έχω μέσα μου, πιστεύω πως δεν έχω τη δύναμη να το κάνω δεύτερη φορά. Επομένως, εάν έκανα ένα δεύτερο παιδί, πιστεύω πως θα το αδικούσα πάρα πολύ σε σχέση με το πρώτο, λόγω κουράγιου και αντοχής», είχε πει η Σία Κοσιώνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glow.

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