Ο Daniel Craig βρέθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο γνωστός ηθοποιός, συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια, δέχτηκε ερώτηση από Έλληνα ρεπόρτερ και απάντησε με έναν τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Με ευγενικό, αλλά ειλικρινή τόνο, δήλωσε πως δεν γνωρίζει τον δημοσιογράφο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αγάπη του για τη χώρα, τονίζοντας ότι του αρέσει πολύ η Ελλάδα. «Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Κέρκυρα, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Damien Chazelle, του δημιουργού πίσω από το La La Land.

Η ταινία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα έχει δραματικό χαρακτήρα και η ιστορία της θα εξελίσσεται σε περιβάλλον φυλακής. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Cillian Murphy και Michelle Williams, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου.

