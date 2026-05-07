Ο Daniel Radcliffe βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς υποψήφιους για τα βραβεία Tony, μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στο αμερικανικό θέατρο, χάρη στην ερμηνεία του στον θεατρικό μονόλογο «Every Brilliant Thing», που καταπιάνεται με το θέμα της κατάθλιψης.

Στα φετινά Tony Awards, τα οποία τιμούν τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές και ερμηνείες στις ΗΠΑ, ο ηθοποιός ξεχωρίζει για έναν ρόλο που απέχει πολύ από τον κινηματογραφικό «Χάρι Πότερ», επιβεβαιώνοντας τη στροφή του σε πιο απαιτητικές και δραματικές σκηνικές δουλειές.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες υποψηφιότητες βρίσκεται και η ελληνικής θεματολογίας παραγωγή «Οιδίπους», ενώ η συνολική εικόνα των φετινών Tony δείχνει ένα θέατρο που κινείται από την κωμωδία και τη μουσική παρωδία, έως το καθαρό δράμα και τις σύγχρονες κοινωνικές θεματικές.

‘The Lost Boys’ and ‘Schmigadoon!’ lead the Tony Awards nominations. Nominees also include Rose Byrne, Carrie Coon, Daniel Radcliffe, and Luke Evans See the full list here: https://t.co/0osMzszh4g pic.twitter.com/hqX9hLnFBK — Deadline (@DEADLINE) May 5, 2026

