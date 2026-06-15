Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα MAD VMA 2026. Ανάμεσα στα ονόματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνο της Dara, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για τις πρόβες της ενόψει της μεγάλης μουσικής βραδιάς, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:30 στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do.

Η Βουλγάρα pop star, που κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga», ετοιμάζει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα φετινά μουσικά βραβεία MAD.

Η εμφάνισή της στα MAD VMA 2026 είχε συμφωνηθεί ήδη πριν από τον θρίαμβό της στη Eurovision, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της στην ελληνική διοργάνωση.

Η άφιξη της Dara έχει προκαλέσει ενθουσιασμό τόσο στους φίλους της Eurovision όσο και στο ελληνικό κοινό, που θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ζωντανά.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, όπου βρέθηκε για την πρώτη της πρόβα.

Η Dara ενθουσιασμένη μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της λίγο πριν αποχωρήσει, σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της και χαιρέτησε τον κόσμο που την περίμενε. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα cropped αμάκινο μπλουζάκι, μαύρη φόρμα με λευκά σχέδια στο πλάι και μπότες.

Φωτογραφίες από την άφιξη της Dara στο γήπεδο Tae Kwon Do

govastiletto.gr – Ποια είναι η Dara που κέρδισε την Eurovision 2026 με το «Bangaranga» – Αποθεώθηκε κατά την επιστροφή της στη Βουλγαρία