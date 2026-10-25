Το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ο τελικός της Junior Eurovision 2026, με την Αρμενία να κατακτά την πρώτη θέση.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη διοργάνωση ήταν και η DARA, η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision.

Η εκρηκτική εμφάνιση της DARA

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Junior Eurovision και παρουσίασε το «Bangaranga», το τραγούδι με το οποίο χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.

Η επιτυχία της ξεχώρισε, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, το γνωστό «12άρι», τόσο από το κοινό, όσο και από τις εθνικές επιτροπές, γεγονός που είχαμε να δούμε χρόνια στον θεσμό.

Με δυναμική παρουσία και μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, η DARA ερμήνευσε το νικητήριο κομμάτι της, αποσπώντας θετικά σχόλια από τους θεατές που παρακολούθησαν τον τελικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Junior Eurovision Song Contest (@junioreurovision)

Αγκαλιά με την μικρή νικήτρια

Στο τέλος της βραδιάς, η DARA φωτογραφήθηκε μαζί με τη μικρή νικήτρια της Junior Eurovision από την Αρμενία, την 13χρονη Naré, με τις δύο τους να ποζάρουν πάνω σε έναν μονόκερο.

Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο αποτελούσε μέρος της σκηνικής εμφάνισης της νεαρής τραγουδίστριας, που κέρδισε τις εντυπώσεις στον φετινό διαγωνισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Junior Eurovision Song Contest (@junioreurovision)

Govastiletto.gr – Eurovision: Στη Θεσσαλονίκη ο εθνικός τελικός Sing for Greece