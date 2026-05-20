H μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Ελλάδα, λίγο μετά το θρίαμβό της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Πιο συγκεκριμένα, η εκρηκτική pop star από τη Βουλγαρία, που κατάφερε να ξεχωρίσει με το δυναμικό «Bangaranga», και να χαρίσει στη χώρα της την πρώτη της νίκη στη Eurovision, θα βρεθεί σύντομα στην Αθήνα για μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του καλοκαιριού.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 19 Μαΐου, αναφέροντας ότι η Dara έχει ήδη συμφωνήσει να εμφανιστεί στα φετινά Mad Video Music Awards, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου.

Η Dara θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «hot» ονόματα της ευρωπαϊκής pop σκηνής, με τη σκηνική της παρουσία και το ιδιαίτερο μουσικό της ύφος να συζητιούνται έντονα στα social media και στα διεθνή media.

Η εμφάνισή της στα βραβεία Mad αναμένεται να είναι από τα highlights της βραδιάς, ενώ δεν αποκλείεται να ερμηνεύσει το «Bangaranga», το τραγούδι που την οδήγησε στην κορυφή της Eurovision.

Η άφιξη της Dara στην Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά τη στενή σχέση που έχει η Eurovision με την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και τη δυναμική που συνεχίζουν να έχουν τα Mad Video Music Awards ως ένα από τα σημαντικότερα events της χρονιάς.

govastiletto.gr – Ποια είναι η Dara που κέρδισε την Eurovision 2026 με το «Bangaranga» – Αποθεώθηκε κατά την επιστροφή της στη Βουλγαρία