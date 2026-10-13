Η νικήτρια της Eurovision 2026 επέλεξε την Κρήτη για τις διακοπές της και συγκεκριμένα πέρασε στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές θέρετρο.

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», ανέβασε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στιγμιότυπα από την παραμονή της στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα, το τοπίο και γαστρονομικές εμπειρίες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Dara έγραψε: «Λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, λίγο πιο μακριά από τον θόρυβο. Ανοιχτές καρδιές, ατελείωτη θέα, απίστευτο φαγητό, υπέροχες ψυχές. Όλα τα συστατικά για λίγη μαγεία».

Σε μερικές εικόνες, η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με το μαγιό της, ενώ στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησής της εμφανίστηκε με φόντο το απέραντο γαλάζιο και ένα κόκκινο λουλούδι τοποθετημένο στα μαλλιά της.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

govastiletto.gr – Το συγκινητικό αντίο της Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα τραγούδι του