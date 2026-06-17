H νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara λίγες ώρες πριν ανέβει σκηνή των βραβείων MAD παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και στον Κώστα Φραγκολιά.

Η τραγουδίστρια με καταγωγή από τη Βουλγαρία, μίλησε για την αλλαγή στη ζωή της μετά τη νίκη της στον μουσικό διαγωνισμό, για τον σύζυγό της, αλλά και για τη διαμονή της στην Ελλάδα.

«Έρχονται πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μου, αλλά το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά και την είχα αφήσει πίσω λόγω της Eurovision. Όταν γύρισα στη Βουλγαρία, ήμουν σε πανικό. Όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας», ανέφερε αρχικά η Dara.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Dara εξομολογήθηκε: «Ο άντρας μου είναι ο σωτήρας μου. Θα βρει πάντα αυτό που χρειάζομαι και αν δεν το ξέρει, θα του το πω και θα το βρει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο σύζυγός μου, μου έλεγε ότι θα κερδίσω και με ρωτούσε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω, αλλά κάθε φορά που το έκανα εκείνος ήταν εκεί και μου έλεγε “είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις”. Εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε αγαπούν».

«Έμεινα για 2 μήνες στην Αθήνα, πριν την Eurovision. Έχω ζήσει την κίνηση, έχω επισκεφθεί τον Εθνικό Κήπο και την ελληνική εκκλησία στο βουνό. Το ελληνικό φαγητό μοιάζει με το δικό μας στη Βουλγαρία. Δεν δοκίμασα πολλά, προτιμώ να μαγειρεύω μόνη μου γιατί είμαι vegan».

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