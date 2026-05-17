Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026.

H Dara με το τραγούδι «Bangaranga» κατάφερε να κερδίσει τόσο τις επιτροπές, όσο και το televoting, σε ένα τελικό με πολύ δυνατό ανταγωνισμό.

Λίγο μετά τα αποτελέσματα, η Dara έκανε τις πρώτες δηλώσεις της μετά τη νίκη της στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Η Dara δήλωσε: «Είναι απίστευτο, κάτι που πραγματικά ονειρευόμουν τους τελευταίους εφτά μήνες, το έγραφα κάθε μέρα στο ημερολόγιό μου. Τι να πω… Η κβαντική φυσική ισχύει… Είμαι ευγνώμων στον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι πάνω σε αυτή τη σκηνή. Να βάλω τη Βουλγαρία στον χάρτη και να δείξουμε πως έχουμε καλούς καλλιτέχνες που αξίζουν διεθνή προσοχή. Ανυπομονώ να σας καλοσωρίσω την επόμενη χρονιά στην Βουλγαρία. Είμαι σοκαρισμένη, δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι εντάξει».

