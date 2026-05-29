Η Dara έγραψε ιστορία μετά τη νίκη της στη φετινή Eurovision 2026, καθώς έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που κατάφερε να μπει στο Billboard Global 200.

Το τραγούδι της Bangaranga, με το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς, έκανε ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στα παγκόσμια charts streaming, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διεθνή απήχηση που απέκτησε μετά τη Eurovision.

Το κομμάτι φέρει και την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία του τραγουδιού.

Η Dara βρέθηκε στην 90ή θέση της λίστας με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες, ενώ γιόρτασε το επίτευγμά της στα social media δημοσιεύοντας βίντεο γεμάτα ενθουσιασμό και συγκίνηση.

