Ο David Beckham έζησε μεγάλες στιγμές, και τιμήθηκε με το δικό του αστέρι, στη Λεωφόρο της Δόξας σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Σε αυτή τη μοναδική στιγμή, στεκόταν πλάι του η σύζυγός του, η Victoria Beckham, η οποία ανέφερε τα εξής στη χθεσινή εκδήλωση: «Πίστευε ότι, αν εργαζόταν σκληρά και έκανε αρκετά μεγάλα όνειρα, όλα ήταν δυνατά», τονίζοντας για το σύζυγό της: «την καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά».

Ο David Beckham εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, μέσα από νέα του ανάρτηση, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, αναφέροντας τα εξής: «Μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ… ευχαριστώ @hollywoodchamberofcommerce. Είμαι τόσο ευγνώμων στο φίλο μου @tomcruise που είναι εδώ μαζί μου και στη σύζυγό μου @victoriabeckham και στα απίστευτα παιδιά για την αγάπη και την υποστήριξη.

Το Λος Άντζελες κατέχει για μένα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου… ήρθα εδώ με το όνειρο για το τι θα μπορούσε να είναι το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

Παράλληλα, η σύζυγός του ήθελε να εκφράσει τα πιο θερμά της λόγια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ο Ντέιβιντ για πρώτη φορά ήρθε στην Αμερική, είχε ένα όνειρο. Να μοιραστεί το πάθος του για το ποδόσφαιρο και να το κάνει ένα από τις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις των ΗΠΑ.

Σήμερα, το όνομά του εντάσσεται στο Hollywood Walk of Fame. Μια απόδειξη όχι μόνο για το τι έχει επιτύχει, αλλά και για το άτομο που είναι. Συγχαρητήρια @davidbeckham, Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα».

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