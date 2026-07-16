Η Αγγλία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς έχασε με 2-1 από την Αργεντινή σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό.

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση ήταν και ο David Beckham με τη σύζυγό του, Victoria, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες μαζί με έναν από τους γιους τους, στηρίζοντας την εθνική Αγγλίας.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τις έντονες αντιδράσεις του διάσημου ζευγαριού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο γκολ της Αγγλίας, ο David Beckham σηκώθηκε όρθιος πανηγυρίζοντας με ενθουσιασμό, ενώ η Victoria Beckham δεν έκρυψε τη χαρά της.

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag) Η εξέλιξη της αναμέτρησης, ωστόσο, δεν ήταν η επιθυμητή για τα «Τρία Λιοντάρια». Η Αργεντινή ανέτρεψε το σκορ και εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ο David Beckham και η Victoria Beckham αποχώρησαν εμφανώς στενοχωρημένοι μετά την ήττα, όπως και χιλιάδες Άγγλοι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο. View this post on Instagram A post shared by HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag)



Πηγή: people.com