Ο David Beckham πήγε για σκι με την κόρη του!

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο Courchevel μαζί με τη 14χρονη Harper, όπου απόλαυσαν δραστηριότητες στο χιόνι και χαλαρές εξόδους για φαγητό. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο David Beckham μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα.

«Η δημιουργία αναμνήσεων με τα παιδιά, είτε όλοι μαζί, είτε ξεχωριστά, ήταν πάντα σημαντική για μένα. Αυτή την εβδομάδα, εγώ και η Harper δημιουργήσαμε μερικές ακόμη αναμνήσεις. Σε αγαπώ, όμορφη κυρία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για αποστασιοποίηση στις σχέσεις του με τον Brooklyn, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την οικογένεια.

