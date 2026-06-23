Η Victoria Beckham εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό της για τη σοδειά του συζύγου της, David Beckham, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε στα social media.

Στο απόσπασμα, ο David Beckham δείχνει τα λαχανικά που καλλιεργεί στον κήπο του σπιτιού τους στα Cotswolds, με τα… εντυπωσιακά φασολάκια να κλέβουν την παράσταση.

Με χιούμορ, η Victoria Beckham σχολιάζει το μέγεθος των λαχανικών, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής απαντά αστειευόμενος πως «το μέγεθος μετράει», προκαλώντας γέλια μεταξύ τους.

Το ζευγάρι συνέχισε το playful διάλογο και για άλλα λαχανικά από τον κήπο τους, όπως κολοκυθάκια και κρεμμύδια, με τη Victoria Beckham να συνοψίζει το στιγμιότυπο με μια ακόμη χιουμοριστική ανάρτηση.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Govastiletto.gr – David Beckham: Οι φωτογραφίες με τον γιο του, Brooklyn για τη Γιορτή του Πατέρα – «Η πιο σημαντική μου δουλειά»