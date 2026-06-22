Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέβασε, την Κυριακή 21 Ιουνίου, στιγμιότυπα με όλα τα παιδιά του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ακόμη και με τον 27χρονο, ο οποίος δεν θέλει επαφές μαζί τους, ευγνωμονώντας παράλληλα τη σύζυγό του, Victoria Beckham για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο David Beckham έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να είμαι πατέρας είναι η πιο σημαντική δουλειά μου… Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ μαμά @victoriabeckham που μου έδωσες την όμορφη οικογένειά μας. Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα σε όλους τους πατέρες σε όλο τον κόσμο».

Την ημέρα αυτή, η Victoria Beckham θέλησε με τη σειρά της να ευχηθεί δημόσια στο Instagram στον σύζυγό της, ανεβάζοντας παλιές οικογενειακές τους φωτογραφίες. «Είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε τόσο πολύ», έγραψε.

Ο Brooklyn, ο οποίος έχει ισχυριστεί ότι οι γονείς του προσπαθούσαν να τον ελέγξουν και να τον χωρίσουν με τη Nicola Peltz, δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση για να ευχηθεί στον πατέρα του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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