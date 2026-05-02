Ο David Beckham γιορτάζει τα 51α γενέθλιά του και η σύζυγός του, Victoria, δεν θα μπορούσε να μην του εκφράσει δημόσια την αγάπη της.

Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες, συνδυάζοντας στιγμές από το παρελθόν και το παρόν της κοινής τους ζωής.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο από διακοπές, όπου ο Beckham ποζάρει στη θάλασσα, δείχνοντας ότι παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Μαζί με τις εικόνες, η Victoria έγραψε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, στο οποίο τον αποθέωσε όχι μόνο ως σύντροφο, αλλά και ως πατέρα και άνθρωπο γενικότερα. Τον χαρακτήρισε τον «κόσμο» της οικογένειάς τους και υποσχέθηκε πως θα τον κακομάθουν όλη μέρα, τονίζοντας πόσο πολύ τον αγαπούν.

Η ανάρτηση αυτή έδωσε μια ακόμη πιο προσωπική εικόνα της σχέσης τους, που παραμένει δυνατή μετά από τόσα χρόνια.

Govastiletto.gr – David Beckham: Για σκι με την Harper – Το μήνυμα για τα παιδιά του εν μέσω έντασης με τον Brooklyn