Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρώην οδηγός της Formula 1, David Coulthard.

Ο 53χρονος Βρετανός διασκέδασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας μαζί με την κατά 24 χρόνια νεότερη σύντροφό του, Sigrid Silversand.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τον David Coulthard στη βραδινή του έξοδο και όπως φαίνεται, διασκέδασε με τη ψυχή του, ενώ δεν έλειψαν και τα «καυτά» φιλιά με τη σύντροφό του.

Ο πρώην οδηγός των McLaren και Red Bull έχει επισκεφτεί και άλλες φορές τη χώρα μας και όπως φαίνεται, απολαμβάνει τον τρόπο διασκέδασης των Ελλήνων.

Πηγή: NDP Photo Agency