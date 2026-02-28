Ο David Guetta έγινε πατέρας για τέταρτη φορά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο 58χρονος DJ και μουσικός παραγωγός υποδέχτηκε τη δεύτερη κόρη του με τη σύντροφό του, Jessica Ledon, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

«Καλωσόρισες στον κόσμο, Skyler. Το πιο όμορφο μυστικό που κρατήσαμε ποτέ», έγραψε ο David Guetta, αποκαλύπτοντας τόσο το φύλο, όσο και το όνομα της νεογέννητης κόρης τους.

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Σάιαν, που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024, ενώ ο διάσημος DJ έχει ακόμη μία κόρη και έναν γιο από προηγούμενο γάμο του. Η οικογένεια φαίνεται να ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας με τον ερχομό του νέου μέλους.

