Ο 73χρονος David Hasselhoff εθεάθη πρόσφατα, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, να χρησιμοποιεί «πι» κατά τη διάρκεια εξόδου του στη γειτονιά West Hills στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του, Hayley Roberts. Παρά την εύθραυστη εμφάνισή του που προκάλεσε ανησυχία, πηγές από το περιβάλλον του και εκπρόσωποί του διευκρινίζουν ότι ο ηθοποιός είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο σταρ του Baywatch, David Hasselhoff αναρρώνει από επεμβάσεις αντικατάστασης γονάτου και ισχίου. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκεται σε φάση φυσικοθεραπείας και η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να «τα πηγαίνει καλά και να νιώθει καλά», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάτι που καθησυχάζει όσους ανησύχησαν από τις πρόσφατες εικόνες.

David Hasselhoff, 73, uses walker during rare outing with wife Hayley Roberts

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός απασχολεί με την υγεία του.

Τον Μάιο του 2025 είχε εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, λίγο πριν ταξιδέψει για το Μεξικό. Τότε είχε αποκαλύψει ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο, ενώ είχε παραδεχτεί ότι υπέφερε από έντονους πόνους.

Στο πλευρό του βρίσκεται σταθερά η σύζυγός του Hayley Roberts, με την οποία είναι μαζί από το 2011. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2018 σε μια ιδιωτική τελετή στην Ιταλία και από τότε παραμένουν αχώριστοι. Η ίδια στο παρελθόν έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τον ηθοποιό, μιλώντας με τρυφερά λόγια για τον χαρακτήρα και τη σχέση τους.

