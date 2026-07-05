Τα 27 χρόνια έγγαμου βίου συμπλήρωσαν ο David και η Victoria Beckham, με τον πρώην σταρ των γηπέδων να προχωρά σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο David Beckham άνοιξε το προσωπικό του άλμπουμ στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα, ξεκινώντας μάλιστα με μια αναμνηστική φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ίδιος έκανε μια κατάθεση ψυχής, τονίζοντας πως παρά τη λάμψη και την επιτυχία, το πολυτιμότερο και μεγαλύτερο επίτευγμά τους θα είναι πάντα η οικογένεια που έχτισαν μαζί.

«29 χρόνια μαζί, 27 χρόνια παντρεμένοι και μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Σ’ αγαπώ, χαρούμενη επέτειο», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην σταρ των γηπέδων.

Δείτε την ανάρτησή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

Ο David και η Victoria Beckham γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 1999. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Στα 27 χρόνια του γάμου τους έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενωμένοι, με την οικογένειά τους να αποτελεί, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο David Beckham, τη μεγαλύτερη προτεραιότητά τους.

Η ανάρτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα περί ρήξης στις σχέσεις της οικογένειας με τον μεγαλύτερο γιο, Μπρούκλιν.

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