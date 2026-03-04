Ο Brooklyn Beckham έχει τα γενέθλιά του και οι δύο γονείς του, David και Victoria Beckham του ευχήθηκαν, παρά την οικογενειακή ρήξη τους, δημόσια μέσα από δημοσιεύσεις στα social media.

Αρχικά, ο πρώην ποδοσφαιριστής κοινοποίησε σε story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια παλιά φωτογραφία όπου βρισκόταν μαζί με τη Victoria και τον γιο τους στην πισίνα, αγκαλιασμένοι, και έγραψε: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά Μπαστ. Σε αγαπάμε», όπως συνήθιζαν να φωνάζουν τον νεαρό όταν ήταν μικρός. Στη συνέχεια, ανέβασε και δεύτερη φωτογραφία με τους δυο τους να ποζάρουν στην κάμερα χαμογελώντας και επισήμανε ξανά πόσο αγαπάει τον γιο του.

Με τη σειρά της, η Victoria Beckham ανέβασε στο δικό της προφίλ την πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε και ο σύζυγός της και έγραψε: «Χρόνια πολλά Brooklyn, σε αγαπάμε τόσο πολύ», ενώ ανέβασε και δεύτερη, από το παρελθόν, όπου κρατά στην αγκαλιά της τον 27χρονο και του ευχήθηκε ξανά.

Ο Brooklyn Beckham είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να έχει επαφές με τους γονείς του, αφού προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν το γάμο του με τη Nicola Peltz, γεγονός που τον απομάκρυνε από όλη την οικογένεια, δηλαδή και από τα αδέρφια του. Επίσης, ο ίδιος είχε ζητήσει να σταματήσουν οι αναφορές από τους γονείς του προς το πρόσωπό του και στα social media, κάτι που ο David και η Victoria Beckham είχαν τηρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή.

